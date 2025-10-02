أوزير بـ«قوة ثلاثية للتصدي» يقود ليل للفوز على روما بالدوري الأوروبي



تصدى باركي أوزير حارس مرمى ليل لثلاث ركلات جزاء متتالية في الدقائق الأخيرة في الفوز 1 - 0 على روما في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس بفضل هدف مبكر من هاكون أرنار هارالدسون.



وفي أول مواجهة رسمية بين الفريقين على الإطلاق، استغل أرنار هارالدسون لاعب ليل خطأ مبكراً من جانب روما ليضع الضيوف في المقدمة بعد مرور ست دقائق.



وحصل روما على فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة في الدقائق الأخيرة بعد لمسة يد من عيسى ماندي داخل المنطقة، لكن أوزير تصدى لركلة الجزاء التي سددها أرتيم دوفبيك.



ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد إذ اعتبر الحكم أن الحارس تحرك من على خط مرماه، ليقرر إعادة الركلة ليتصدى أوزير للمحاولة الثانية أيضاً من دوفبيك، لكن أوزير تقدم مرة أخرى إلى الأمام مبكراً.

ثم جاءت المحاولة الثالثة من ماتياس سولي، لكن أوزير تصدى لها بشكل لا يصدق ليضمن فوز ليل.



