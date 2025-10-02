كايكي وتوريه ضحية شوكوروف والحسن كوروما في «السماوي»



استبعد بني ياس المدافع الإيفواري، إسماعيل توريه، ولاعب خط الوسط البرازيلي، كايكي بيريرا، من كشوفاته باتحاد كرة القدم، بعد التعاقد مع الثنائي لاعب خط الوسط الأوزبكي شوكوروف، والجناح السيراليوني الحسن كوروما.



وجاءت التضحية بتوريه وكايكي لإتاحة الفرصة لقيد الثنائي الجديد، في محاولة لتغيير واقع الفريق الذي بدأ الموسم بشكل مخيب، في أسوأ انطلاقة لبني ياس على مدى تاريخه في دوري المحترفين.



وضم بني ياس الدولي الأوزبكي شوكوروف في صفقة انتقال حر قادماً من الفيحاء السعودي، علماً بأنه خاض تجربة سابقة في الدوري الإماراتي مع الشارقة، ولعب في صفوف قيصري التركي، والفيحاء السعودي، ومثل منتخب بلاده في 81 مباراة دولية.



كما ضم «السماوي» الدولي السيراليوني الحسن كوروما قادماً من الشيحانية القطري، في محاولة لتعزيز خط الهجوم السيئ، بعد أن فشل الفريق في تسجيل أي هدف خلال 5 مباريات في الدوري، إذ تم تسجيل الثنائي في كشوفات النادي باتحاد الكرة قبل غلق باب القيد للميركاتو الصيفي.



ولا يزال الثنائي توريه وكايكي مرتبطين بعقد مع بني ياس، لكن بعد رفع اسميهما من قائمة الفريق ينتظر أن يبدأ النادي مفاوضاته من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين بالتراضي بعد غلق باب القيد.



يذكر أن بني ياس يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، من دون رصيد، بعد أن تلقى الفريق 5 هزائم متتالية في الدوري، وعجز هجومه عن تسجيل أي هدف، في رقم قياسي سلبي لأول مرة في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي، كما ودع الفريق بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول.