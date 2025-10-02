رغم الخسارة أمام سان جيرمان.. كومبيوتر خارق يمنح برشلونة أفضلية على الريال في التتويج بالأبطال



كشف موقع أوبتا للإحصاءات عن دراسة أجراها عبر كومبيوتر لتحليل فرصة الأندية في التأهل إلى ربع النهائي والمربع الذهبي، ثم التوجه إلى النهائي والتتويج بلقب الأندية الأوروبية أبطال الدوري، وكشف الموقع عن نتائج الدراسة التي أجريت عقب نهاية الجولة الثانية من دوري الأبطال.



ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب العام للبطولة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وإنتر، وأرسنال، في حين يأتي برشلونة في المركز 16 برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة أمام سان جيرمان في الجولة الثانية، إلا أن الكومبيوتر الخارق الذي استعان به موقع الإحصاءات منح أفضلية لبرشلونة على حساب الريال في فرص التتويج باللقب، بل في جميع مراحل البطولة، حيث وضع برشلونة في المرتبة السادسة من ناحية الترشيح للبطولة، في حين ريال في المركز السابع، وكشفت الدراسة، وفقاً للكومبيوتر الخارق، أن فرص برشلونة في التأهل إلى الدور ربع النهائي تصل إلى 54%، مقابل 50% للريال، وعن الوصول إلى الدور نصف النهائي «المربع الذهبي» فإن حظوظ برشلونة تصل - حسب الدراسة - إلى 30%، مقابل 24% لريال مدريد، ويستمر الأمر في الوصول إلى النهائي، حيث منح الكومبيوتر الخارق برشلونة احتمالية 16% للوصول إلى المباراة النهائية، مقابل 11% لريال مدريد، وفي التتويج باللقب اعتبر الكومبيوتر الخارق أن نسبة حصول برشلونة على دوري الأبطال هذا الموسم تصل إلى 8%، مقابل 4% لريال مدريد.



ولم تتوقف الترشيحات عن إثارة الدهشة هذه المرة، حيث فضل الكومبيوتر الخارق أرسنال الإنجليزي غير المتوج بلقب الأبطال للحصول على لقبه الأول في البطولة، ووضعه على أعلى القائمة في جميع المراحل بنسبة تصل إلى 73% للوصول إلى الدور ربع النهائي، 49% لبلوغ المربع الذهبي، ومنحه نسبة 31% لتجاوز نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي اعتبر حظوظ أرسنال للفوز بها هي الأعلى بنسبة تصل إلى 18%، متقدماً بفارق 4% عن ليفربول الذي وضعه الكومبيوتر الخارق في المركز الثاني في جميع مراحل الترشيحات، متقدماً على باريس سان جيرمان حامل اللقب، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، على التوالي.