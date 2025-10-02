الخطيب يعلن قائمته لانتخابات الأهلي



أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات، التي تحدد لها يوما 30 و31 أكتوبر الجاري.



وذكر الخطيب في تصريحات عبر المركز الإعلامي لناديه، الخميس، أن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات تضم ياسين منصور في منصب النائب، وخالد مرتجي أمين الصندوق.



وقال إن القائمة تضم أيضاً في عضوية مجلس الإدارة فوق السن كلاً من طارق قنديل، ومحمد الغزاوي، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، وسيد عبدالحفيظ، وأحمد حسام عوض، وحازم هلال، وتحت السن إبراهيم العامري، ورويدا هشام، وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشح الجمعة.



كان الخطيب قد أعلن الشهر الماضي عدم ترشحه لدورة انتخابية جديدة.