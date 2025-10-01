المنتخب السعودي يعسكر بجدة استعداداً لملحق كأس العالم 2026



ينتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم، الخميس، في مقر معسكرهم بمحافظة جدة، استعداداً لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.



ومن المقرر أن يلتحق الثلاثي سعود عبدالحميد ومروان الصحفي ومهند آل سعد بالمعسكر بعد انتهاء واجبهم مع أنديتهم.



وينضم سعود عبدالحميد ومروان الصحفي للمنتخب السعودي، يوم الأحد المقبل، على أن يلتحق مهند آل سعد في اليوم التالي، بالتزامن مع انطلاق فترة التوقف الدولي.



ويلعب المنتخب الأخضر مباراتين خلال الملحق الآسيوي، حيث يلتقي في المواجهة الأولى مع منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء القادم، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق في 14 أكتوبر الحالي، حيث تقام المباراتان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



كما يجري المنتخب السعودي غداً حصة تدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.



وكان الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية، استدعى 27 لاعباً للالتحاق بالمعسكر وهم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، نواف بوشل، سعد آل موسى، محمد سليمان، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي، أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر الدوسري، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد، سالم الدوسري، مروان الصحفي، صالح أبو الشامات، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال العام المقبل، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، حيث يتطلع الأخضر لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم.