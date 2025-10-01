«وقفة احتجاجية» من فالفيردي تثير الجدل بشأن علاقته مع مدرب الريال



نفى الأوروغواياني، فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، رفضه اللعب في مركز الظهير الأيمن، الذي لم يتعود عليه خلال فوز ريال مدريد 5 - 0 على كايرات الكازاخي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.



وأفادت تقارير نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن لاعب خط الوسط رفض الإحماء مع البدلاء قبل المباراة، وعندما طلب منه ذلك خلال المباراة وقف على خط التماس وذراعاه خلف ظهره احتجاجاً.



وافتقد ريال مدريد الثنائي الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، ترينت ألكسندر-أرنولد، وداني كارفاخال، للإصابة، في حين اختار المدرب تشابي ألونسو الدفع براؤول أسينسيو أساسياً في هذا المركز.



ونفى فالفيردي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مزاعم رفضه اللعب.



وقال فالفيردي (27 عاماً) عبر حسابه على «إكس»: «قرأت العديد من المقالات التي تتحدث عني بشكل سيئ، أعلم أنني خضت مباريات سيئة، وأدرك ذلك. ليس لدي ما أخفيه، وأنا صريح بشأن ذلك».



وأضاف: «أنا حزين للغاية. يمكنك أن تقول الكثير عني، ولكن لا يمكنك تحت أي ظرف من الظروف أن تقول إنني أرفض اللعب، لقد بذلت قصارى جهدي وأكثر من أجل هذا النادي».

وتابع: «لعبت رغم الكسور والإصابات التي تعرضت لها، ولم أشتكِ قط أو أطلب راحة».



وواصل: «لدي علاقة جيدة مع المدرب، ما يجعلني أشعر بالثقة في قدرتي على إخباره بالمركز الذي يعجبني أكثر في الملعب، لكنني دائماً ما أخبره أنني جاهز للعب في أي مكان، وفي جميع المباريات».



وأضاف: «لقد تركت روحي في هذا النادي، وسأستمر في ذلك، حتى لو لم يكن ذلك كافياً في بعض الأحيان أو لم ألعب كما أريد، أقسم بفخر أنني لن أستسلم أبداً، وسأقاتل حتى النهاية، ألعب أينما كنت».