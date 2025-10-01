الملعب التونسي يفرض التعادل على النجم الساحلي ويحافظ على صدارة الدوري



فرض الملعب التونسي التعادل 1-1 على النجم الساحلي، الأربعاء، في مباراة شهدت حالة طرد واحدة من كل فريق، ليحافظ على صدارة الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.

ورفع الملعب التونسي رصيده إلى 18 نقطة من ثماني مباريات، وارتفع رصيد النجم الساحلي إلى تسع نقاط في المركز 11.



وافتتح النجم الساحلي التسجيل في الدقيقة 65 عن طريقة محمد بن مزوز الذي استغل ارتباك دفاع الملعب التونسي ليطلق تسديدة منخفضة من مسافة قريبة سكنت الشباك، قبل أن يدرك ريان السماعلي التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 88 بضربة رأس قوية خدعت صبري بن حسن، حارس مرمى النجم.



وأكمل النجم الساحلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة فقط من صفارة البداية إثر طرد لاعبه راقي العواني، قبل أن يتلقى السماعلي بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة أقيمت بالتوقيت نفسه انفرد الترجي بالمركز الثاني بعد فوزه 3-صفر على مضيفه مستقبل المرسى.



ورفع الترجي رصيده إلى 17 نقطة، وتجمد رصيد مستقبل المرسى عند سبع نقاط في المركز 12.

وافتتح محمد أمين توجاي التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد أن مهد حمزة الجلاصي الكرة بالرأس نحو المدافع الجزائري الذي وضع الكرة في الشباك.



وضاعف فلوريان دانهو النتيجة في الدقيقة 68 بعد تمريرة عرضية مثالية من يوسف البلايلي، قبل أن يجعل أشرف الجبري النتيجة 3-صفر في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة خليل القنيشي العرضية.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الصفاقسي وضيفه الاتحاد المنستيري.



ورفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وارتفع رصيد الصفاقسي إلى عشر نقاط في المركز التاسع.



وأكمل الاتحاد المنستيري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه فابريس زيجي في الدقيقة 89.