روبي فاولر لـ«البيان» : اندهشت من عدم فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية هذا العام

أبوظبي – محمد صادق

جدد روبي فاولر نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، تأكيده أن النجم المصري، محمد صلاح، كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2025، مؤكداً أن عدم تتويج نجم «الريدز» بالجائزة بعد الأداء المذهل الذي قدمه الموسم الماضي «أمر مؤسف».

وكان صلاح حل في المركز الرابع في قائمة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، من مجلة فرانس فوتبول، وفاز بها الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان.



وعلق فاولر على عدم فوز صلاح بالكرة الذهبية للعام الثامن على التوالي، قائلاً: «تحدثت مع محمد صلاح، وكنت مندهشاً للغاية لأنه لم يفز بالكرة الذهبية لهذا العام، كان يجب أن يفوز بها العام الماضي أيضاً، لكنه لم يكن حتى ضمن أفضل 20 لاعباً».



وأضاف لـ «البيان »: «أعتقد أنه كان يستحق الجائزة، بالنسبة لي، هو أفضل لاعب، من حيث الأداء والأهداف والتمريرات الحاسمة، ومن المؤسف ألا يفوز بها، لأنني أعلم جيداً ماذا قدم لكرة القدم، والاحترام الذي يحظى به في كل مكان».



وأردف: «أي لاعب يقدم مثل ما قدمه صلاح في السنوات القليلة الماضية، يستحق الفوز بالكرة الذهبية، أريده أن يتوج مسيرته بها، فهو لاعب مذهل، ويستحق ذلك».

ويرى هداف ليفربول السابق أن خسارة ليفربول في آخر مباراتين أمام كريستال بالاس في الدوري، ثم جلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، ليس بالأمر المزعج، أو مجرد عثرة، لكنها بعض النتائج السيئة التي يستطيع الفريق تجاوزها.



وقال: «ليفربول يملك فريقاً ممتازاً، ومدرباً رائعاً، أعتقد أن الفريق سيتجاوز ما حدث، وسيكون بخير».



وشدد فاولر على أن أي فريق يريد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عليه أن يتفوق على ليفربول، باعتباره المرشح الأبرز للاحتفاظ باللقب، رغم قوة فريق أرسنال الموسم الحالي.

وأوضح: «أرسنال يقدم موسماً كبيراً، ورغم ما يقوله الجميع إن ليفربول قد يكون المفضل للدوري، فإن أرسنال منافس قوي، لذا، لم يتمكنوا من التتويج باللقب، ستطرح أسئلة كثيرة».

وأضاف: «ليفربول وأرسنال أفضل من مانشستر سيتي حالياً، لكن هذا لا يعني أن «السيتزن» ليس قريباً من المنافسة، فأمامهم تحدٍ كبير».



وتحدث روبي فاولر عن مستقبله التدريبي، معرباً عن أمله في أن تأتي الفرصة قريباً للعودة إلى قيادة أحد الفرق، موضحاً: «خضت أربع تجارب ناجحة من قبل، وأريد الحصول على تجربة خامسة، لقد أظهرت للجميع، خاصة في بريطانيا، أنني مدرب جيد، وأثق في قدراتي»



وأكد فاولر على أنه لا يمانع خوض تجربة التدريب في الإمارات، إذا حصل على فرصة قيادة أحد الأندية، وقال: «أحب ما أفعله، وأثق أن أي فريق سيحصل على خدماتي كمدير فني، سيحقق النجاح».



وأشاد فاولر بتطور الكرة في منطقة الخليج بشكل عام، مشيراً إلى أنه متابع جيد لكرة القدم حول العالم، وتابع إنجاز العين الذي حققه بالفوز بدوري أبطال آسيا الموسم قبل الماضي.