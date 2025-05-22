بيراميدز يسعى لدخول التاريخ الأفريقي من بوابة صن داونز

سيسعى بيراميدز المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم إلى دخول التاريخ في أفريقيا بالتتويج بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه من خلال بوابة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويتأهب بيراميدز لخوض مباراة ذهاب الدور النهائي بعد غد السبت ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه الأكثر خبرة قاريا قبل محاولة حسم اللقب إيابا على الأراضي المصرية بعدها بأسبوع.

ويستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا مباراة الذهاب والتي ستنطلق عصرا.

ولم يسبق لبيراميدز، الفوز بأي لقب قاري رغم تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية في 2020 ونال لقبا محليا وحيدا بالتتويج بكأس مصر الموسم الماضي.

وقبل مغادرته مطار القاهرة متوجها إلى جنوب أفريقيا قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز إن فريقه في كامل الجاهزية للمواجهة الصعبة.

وأضاف للصحفيين "نتطلع لتحقيق لقب البطولة الأغلى في أفريقيا".

من جانبه قال إبراهيم عادل مهاجم بيراميدز وهدافه وأفضل لاعبيه إنه يحلم باليوم الذي يتوج فيه مع الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا من أجل الانطلاق إلى الحلم الأكبر وهو الاحتراف الأوروبي.

ووجه عادل رسالة إلى جماهير كرة القدم المصرية قبل نهائي البطولة الأفريقية قائلا "نحن بحاجة إلى دعم الجميع، نلعب باسم مصر، وهذا أمر سيُضيف للبلد، نتمنى أن يوفقنا الله في المباراة ونحقق اللقب، نريد من كل الجماهير أن تساندنا وتقف خلفنا". وسيغيب عن بيراميدز في المباراة المرتقبة المهاجم النيجيري صديق أوجولا بعد أن أكد مصطفى المنيري طبيب الفريق شعور اللاعب بآلام في الركبة خلال التدريب الأخير قبل التوجه إلى جنوب أفريقيا إذ خضع لأشعة وتقرر معها البقاء في القاهرة لخوض تدريبات تأهيلية ليكون جاهزا لمباراة الإياب أمام صن داونز باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتضم قائمة بيراميدز في حراسة المرمى شريف إكرامى وأحمد الشناوي ويوسف نادر وأحمد ميهوب.

وفي الدفاع، علي جبر وكريم حافظ ومحمد الشيبي وأحمد سامي ومحمود مرعي ومحمد حمدي وطارق علاء وأسامة جلال.

وفي الوسط، بلاتي توريه ومصطفى فتحي ومهند لاشين وعبد الرحمن مجدي وأحمد توفيق ورمضان صبحي ومحمود دونجا وأحمد عاطف قطة ووليد الكرتي وإبراهيم عادل

وفي الهجوم، يوسف أوباما ودودو الجباس ومروان حمدي وفيستون ماييلي.

ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا.