النجيل الصناعي سلاح الجيش الرواندي أمام بيراميدز



عبر الكرواتي كرونيسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، عن تعجبه الشديد من إصرار مسؤولي نادي الجيش الرواندي على إقامة مباراة الفريقين في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على ملعب نجيل صناعي سيئ الجودة، وفي أجواء شديدة الحرارة، كون اللقاء سينطلق في الثانية ظهر غد الأربعاء، بتوقيت كيجالي.

قال يورتشيتش في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه يعلم جيداً أن رواندا تمتلك ملعباً رائعاً، سبق ولعب عليه الفريق العام الماضي وسط أجواء ممتازة، مضيفاً أنه يتعجب من الإصرار على إقامة مباراة الغد في ملعب آخر وفي أجواء شديدة الحرارة.



وتابع المدرب الكرواتي: «الأمر لا يجب أن يتعلق بمباراة ونتيجتها، ولكن هو أمر غير جيد لكرة القدم الرواندية، وكذلك الأفريقية بوجه عام، أن تقام مباريات بطولتها الكبرى دوري الأبطال على مثل هذه الملاعب وفي هذه الأجواء السيئة».

وأوضح أن بيراميدز كعادته وصل إلى رواندا من أجل الفوز ولا بديل غيره، ومهما كانت الظروف والأجواء والملعب وجودته فإن بيراميدز هو بطل القارة، وعليه أن يثبت ذلك في كل مباراة يلعبها، والهدف هو الفوز ولا بديل غيره من أجل بداية قوية في رحلة الدفاع عن اللقب القاري.



وشدد مدرب بيراميدز: الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي صعب بكل تأكيد في ظل منافسة شرسة بين الأندية الكبيرة في البطولة، ولكن هدف النادي هو الفوز بكل تأكيد، وتحقيق اللقب في النسخة الحالية والاحتفاظ بالبطولة.

واختتم حديثه قائلاً: الفريق الرواندي من خلال المتابعة اختلف بعض الشيء عن الفريق الذي لعبنا أمامه في النسخة السابقة وضم مجموعة جديدة من اللاعبين الجيدين، فهو فريق ممتاز وقوي وأحترمه كثيراً، والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، وأعرفه جيداً بعد متابعة أكثر من مباراة في بطولة سيكافا.