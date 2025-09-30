22 مشجعاً مصاباً بالزهايمر في ودية إنجلترا وويلز



من المقرر أن يشارك 22 مشجعاً مصاباً بخرف الشيخوخة «الزهايمر» جنباً إلى جنب مع لاعبي منتخبي إنجلترا وويلز لكرة القدم خلال نزولهم إلى أرض الملعب، قبل مباراة المنتخبين الودية على ملعب «ويمبلي» العريق في العاصمة البريطانية في التاسع من أكتوبر المقبل. وسيحل مشجعو كرة القدم المصابون بالخرف محل الأطفال الذين عادة ما يرافقون اللاعبين إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباريات للتوعية بهذه الحالة، وسينضمون إلى المنتخبين أثناء عزف النشيد الوطني.



وتعاون الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع جمعية مرض الزهايمر لتنظيم مباراة «جمعية الزهايمر الدولية»، وهي الرابعة من نوعها منذ انطلاق الشراكة الخيرية بينهما عام 2021. وصرح جيف هيرست، الفائز بكأس العالم عام 1966 مع منتخب إنجلترا: لهذا السبب تعتبر كرة القدم جزءاً مهماً من حياتنا، ويمكننا استخدامها لزيادة الوعي. يسعدني أن أكون جزءاً من هذه الحملة. وأضاف: لقد عانى بعض أعضاء فريقي عام 1966 من هذا المرض، وعلى الصعيد العائلي، كان صهري الذي كان يعيش في شيكاغو مصاباً به أيضاً وتوفي قبل عامين.