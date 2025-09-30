أرسنال يؤمن بقاء ساليبا حتى 2030 رغم اهتمام الملكي



وقع اللاعب الفرنسي الدولي، ويليام سالبيا، على عقد طويل الأمد مع فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم.، وكان عقده ممتداً حتى 2027، قبل أن يوقع على تمديد بقائه مع النادي حتى 2030، في خطوة من أرسنال لتأمين استمراره مع الفريق وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني. وانضم سالبيا «24 عاماً» إلى أرسنال قادماً من سانت إتيان في يوليو 2019، وفي البداية قضى بعض الوقت معاراً في فرنسا، ولكنه أصبح لاعباً رئيسياً في أرسنال خلال المواسم الأخيرة.



وخاض سالبيا مباراته رقم 140 مع أرسنال الأحد الماضي عندما حقق الفريق فوزاً درامياً على نيوكاسل 2 / 1، حيث شارك بديلاً في الشوط الثاني. ويعتقد سالبيا، الذي تم اختياره ضمن تشكيلة العام لرابطة اللاعبين المحترفين في المواسم الثلاثة الأخيرة، أن لديه المزيد، ليقدمه في المستقبل.