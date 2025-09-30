اتحاد الكرة المصري يدعم لجنة الحكام بشكل كامل



أكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته الكاملة بالحكام المحليين وتطورهم في إدارة جميع المسابقات رغم ما يواجهونه من اعتراضات. وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أنهم تابعوا ما ورد عن بعض الأندية من بيانات وخطابات، من شأنها التقليل من مكانة الحكام المصريين. وأضاف البيان: «يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته بالتحكيم المصري ورفضه القاطع لأي محاولة للنيل به».



ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام بالاتحاد لاستمرار خططها الهادفة لتطوير الحكام، التي بدأت تؤتي نتائج مطمئنة. واختتم البيان: «يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد استقلالية لجنة الحكام بالاتحاد في عملها، ولها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه في مصلحة التحكيم والحكام المصريين، فضلاً عن أن اللائحة نصت على أن تعيينات الحكام للمباريات حق أصيل للجنة لا تنازعه فيه أي هيئة أخرى».