شلوتربيك يعزز دفاع دورتموند أمام بيلباو في دوري الأبطال



سيعود نيكو شلوتربيك مدافع بروسيا دورتموند لمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمباراة على أرضه أمام أتليتيك بيلباو غداً الأربعاء، مع عزم الفريق الألماني على تحسين دفاعه. واكتفى دورتموند، الذي كان على بعد ثوان من فوز مفاجئ على يوفنتوس قبل أسبوعين، بالتعادل 4 ـ 4 بعد أن سجل الإيطاليون هدفين في الوقت بدل الضائع.

وشارك شلوتربيك، الذي عانى من إصابة خطيرة في الركبة في أبريل، في آخر مباراتين لدورتموند بالدوري الألماني. كما رحب يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا بعودته وأكد أنه سيختار المدافع للمشاركة في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل. وحقق دورتموند أربعة انتصارات متتالية في الدوري الألماني بعد فوزه 2 ـ صفر على ماينتس يوم السبت وحافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات.