السويسري هاريس.. يونايتد المحطة رقم 12 في مسيرته



فضل السويسري هاريس سيفيروفيتش خوض تجربة في دوري «الهواة»، فبعد انتهاء مشواره مع الوصل ثم النصر قرر البقاء بالدولة والانضمام لفريق يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وكان بوسع المهاجم الدولي العودة لبلاده أو الرحيل إلى أوروبا مجدداً بعد أن تنقل بين إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وسويسرا وتركيا، لكن ربما اقتناعه بمشروع نادي يونايتد خصوصاً في وجود الأسطورة بيرلو، المدير الفني للفريق، إلى جانب مقابل مادي لا يمكن رفضه، بغض النظر عن الدرجة التي سيلعب بها.



انضمام هاريس إلى يونايتد ستكون المحطة الـ12 للاعب في مسيرته الكروية، حيث بدأ لاعباً محترفاً مع فريق غراسهوبر زيوريخ السويسري ثم انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي قبل أن يعود إلى بلاده مع نادي زاماكس السويسري ثم اتجه إلى إيطاليا، حيث لعب لفريقي ليتشي ونوفارا، وبعدهما ارتدى قميص ريال سوسيداد الإسباني، ثم إنتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا الإيطالي، واختتم مسيرته في أوروبا باللعب لغلطة سراي التركي، قبل أن يحط رحاله بـ«دورينا» لاعباً للوصل ثم النصر وأخيراً يونايتد.