خوسيه مورايس: 50 ألف متفرج لتراكتور لم يمنعوا الوحدة من التألق



أشاد المدرب البرتغالي، خوسيه مورايس، المدير الفني لفريق الوحدة، بقدرات لاعبيه في التعامل مع أجواء ملعب يادغار إمام الصعبة، خلال مواجهة فريقه مع تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة. وفرض الوحدة التعادل 0-0 على تراكتور سازي في المباراة، التي أقيمت على ملعب الأخير أمام 50 ألف متفرج في الجولة الثانية بمرحلة الدوري لمنطقة الغرب، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وأبدى مورايس رضاه عن النتيجة، والعودة بنقطة ثمينة من ملعب المنافس، ليرفع الوحدة رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين.



وقال عقب اللقاء: «الوحدة ظهر بشكل جيد للغاية، وكان نداً للفريق الإيراني طوال التسعين دقيقة، وفخور بقدرة اللاعبين على التعامل مع أجواء ملعب يادغار إمام». وأضاف: «منذ الدقيقة الأولى كانت هناك منافسة حقيقية بين الفريقين، والمباراة شهدت رتم أداء عالياً، وظلت النتيجة معلقة حتى اللحظات الأخيرة».

وتابع: «قدمنا أداء دفاعياً جيداً أغلب فترات اللقاء، والفريق ظهر بتنظيم وتماسك في جميع الخطوط، ونجحنا في إيقاف هجمات تراكتور، الذي يتميز بالسرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وتمكنا من صنع العديد من فرص التسجيل». وختم: «أعتقد أن التعادل عادل بين الفريقين عطفاً على مجريات المباراة».



وبعد تحقيق الوحدة انطلاقة جيدة في المسابقة القارية سيحاول الفريق مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يستضيف الدحيل القطري يوم 20 أكتوبر باستاد آل نهيان بأبوظبي في الجولة الثالثة. من جانبه أعرب دراغان سكوسيتش، مدرب تراكتور عن رضاه عن أداء فريقه، لكنه أبدى أسفه على ضياع الفرص، التي سنحت لفريقه خاصة تسديدة توميسلاف في الدقيقة قبل الأخيرة، التي ارتطمت بالعارضة، وكان بإمكانه خطف نقاط المباراة الثلاث.

وقال سكوسيتش: «بالطبع غير راضٍ عن النتيجة على ملعبنا، لكن أداء اللاعبين كان جيداً، خصوصاً في ظل غياب عنصرين مؤثرين هما مهدي ترابي ودروزديك». وأتم: «تعاملنا بشكل جيد مع طريقة لعب المنافس خصوصاً في الكرات الطويلة، وغيرت من شكل الفريق، لكن للأسف لم يحالفنا الحظ في النهاية».