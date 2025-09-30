سيمون بانزا: رغبة العيش في الإمارات وراء قبولي عرض «فخر أبوظبي»



كشف الكونغولي سيمون بانزا مهاجم الجزيرة، عن أسباب قبوله واقتناعه بعرض «فخر أبوظبي» للعب في الدوري الإماراتي للمحترفين بعد مفاوضات ماراثونية استمرت أكثر من شهرين تكللت في النهاية بالنجاح. وانتقل بانزا إلى صفوف الجزيرة قادماً من سبورتنغ براغا البرتغالي في واحدة من أبرز انتقالات الميركاتو، في صفقة قدرت بنحو 9 ملايين يورو.

وأوضح بانزا أن رغبته في تجربة العيش في الإمارات -تحديداً أبوظبي- أسهم بشكل كبير في قبول عرض الجزيرة لما سمعه كثيراً عن جودة الحياة في الإمارات، إلى جانب خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وأضاف: إن الإصرار الشديد الذي وجده من إدارة نادي الجزيرة في التعاقد معه، وثقة النادي في قدراته، دفعه كذلك للموافقة على العرض، فضلاً على أن الأمور في ناديه السابق سبورتنغ براغا أصبحت صعبة للغاية، ما أسهم في اكتمال الصفقة.



وأعرب بانزا عن سعادته باللعب في صفوف الجزيرة، وقال: سعيد بالوجود في هذا النادي، الجزيرة نادٍ كبير، وحدثت نقاشات كثيرة خلال مرحلة المفاوضات مع مسؤولي النادي حتى اكتمل انتقالي في النهاية.

ورداً على المفاوضات الماراثونية بين الجزيرة وسبورتنغ براغا، وحالة الجذب والشد التي شهدتها المفاوضات، قال بانزا: «بالتأكيد قد يحدث تطورات في أي مفاوضات، لكن في النهاية الأشياء الجيدة قد تأخذ وقتاً أطول».

وأبدى بانزا ثقته في أن الجزيرة يملك الإمكانات التي تؤهله للمنافسة على البطولات وهو أحد الأسباب المهمة التي حفزته على خوض التجربة الجديدة، إذ يأمل في أن يسهم بخبراته بملاعب أوروبا في تعزيز طموحات «فخر أبوظبي» خلال الفترة المقبلة، موضحاً: أعتقد أننا بإمكاننا فعل الكثير من الأمور الإيجابية في بقية الموسم. وشارك المهاجم الكونغولي مع الجزيرة لدقائق عدة في ديربي أبوظبي ضد الوحدة وانتهى لمصلحة الأخير بهدف دون رد، وذلك عقب أيام قليلة من انضمامه للفريق.



وقال: أنا لاعب محترف وكان من الجيد أن أدخل المباريات سريعاً مع الفريق خصوصاً أني أرغب في العودة بأسرع وقت ممكن للملاعب لعدم مشاركتي في المباريات في الشهرين الأخيرين. وأردف: لعبنا من أجل الفوز، وكنت آمل أن نحقق ذلك في أول مباراة لي مع الفريق، أعتقد أن الفريق كان يستحق ركلة جزاء، لكن لم يحالفنا التوفيق في المباراة، ويجب التركيز على المرحلة المقبلة. وأكد بانزا أنه ربما يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع الفريق وزملائه اللاعبين، معرباً عن سعادته بالاستقبال والأجواء الإيجابية التي وجدها من الجميع منذ حضوره إلى أبوظبي.



يشار إلى أن سيمون بانزا، البالغ من العمر 27 عاماً، بدأ مسيرته الكروية في فرنسا عبر أكاديمية لنس، قبل أن يرحل إلى البرتغال حيث برز بشكل لافت مع نادي فاماليكاو، ليخطف لاحقاً أنظار سبورتنغ براغا الذي تعاقد معه في صيف 2022.

وخلال مشواره في الدوري البرتغالي، تميز بانزا بقدراته التهديفية وقوته البدنية، مسجلاً أرقاماً لافتة جعلته أحد أبرز المهاجمين في المسابقة، علماً أنّ سيمون بانزا لعب الموسم الماضي مع طرابزون سبور التركي، وظهر بمستوى مميز، حيث شارك في 31 مباراة في الدوري التركي، فسجل 19 هدفاً ولعب 4 تمريرات حاسمة. كما شارك بانزا مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مناسبات عدة، مؤكداً مكانته كونه أحد الأسماء المهمة في هجوم منتخب بلاده.