نجوم الزمالك يطالبون بإقالة فيريرا بعد الهزيمة من الأهلي



تعرض البرتغالي يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، لانتقادات حادة عقب الهزيمة من الأهلي في الديربي، ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وفاز الأهلي على غريمه الأزلي، الزمالك، في قمة الكرة المصرية بعد «ريمونتادا» لأبناء القلعة الحمراء، بعد أن حول الأهلي تأخره بهدف في الشوط الأول، إلى فوز بهدفين مقابل هدف، قادها البديل حسين الشحات الذي سجل هدف التعادل، قبل أن يتسبب في ركلة جزاء سجل منها محمود تريزيجيه هدف الفوز.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين نجوم وجماهير الزمالك تجاه فيريرا، محملين المدرب البرتغالي أسباب الخسارة المدوية، مطالبين برحيله عن القلعة البيضاء.



وقال الإعلامي أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق إن فيريرا كان لا بد من رحيله بعد الخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الدوري، مشيراً إلى أن الزمالك لعب أسوأ مباراة له أمام الأهلي منذ 15 عاماً، وأن فوز المارد الأحمر سيعيده إلى أجواء المنافسة على اللقب. وأضاف عبر برنامجه «أوضة اللبس»، على قناة النهار، أن فيريرا مدرب لا يمتلك شخصية الزمالك، وكان لا بد من رحيله عقب مباراة وادي دجلة مباشرة.



واتفق نجم الزمالك المعتزل، محمود عبدالرازق شيكابالا، مع ميدو، في المطالبة بإقالة فيريرا، وقال في تصريحات تلفزيونية: يجب إقالة المدرب على الفور، خصوصاً أن شخصيته ضعيفة ويفتعل مشكلات دائمة مع اللاعبين.

وأضاف شيكابالا أن مدرب الزمالك الحالي يتحمل نتيجة الخسارة من الأهلي، بعدما كان الفريق متقدماً في الشوط الأول، ولم يعد مناسباً لقيادة الفريق بعد قرارات عدة خاطئة، لا سيما أنه مع كل خلاف مع لاعب يتخذ قراراً باستبعاده، مثلما حدث قبل لقاء القمة مع شيكو بانزا.



كما طالب رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، برحيل فيريرا، مؤكداً أنه لا يصلح لتدريب الزمالك، كونه مدرباً يعجز عن قراءة المباريات بشكل جيد، وأن الأهلي بعد فوزه بلقاء القمة استعاد الثقة وعاد بقوة للمنافسة على بطولة الدوري.



ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري حصدها من 8 مباريات، ولديه مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة في الصدارة من 9 مباريات، حيث اشتعلت المنافسة على الصدارة بين الزمالك والأهلي والمصري الذي يمتلك 15 نقطة، وفي المركز الرابع وادي دجلة بـ 15 نقطة، وخلفه بيراميدز بـ 14 نقطة من 7 مباريات فقط.