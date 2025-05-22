كوزمين.. رحلة ذهبية مع الكرة الإماراتية

حقق المدرب الروماني المخضرم كوزمين أولاريو مسيرة حافلة بالنجاحات مع كرة القدم الإماراتية، تُوّجت مؤخراً بلقب دوري أبطال آسيا 2 مع فريق الشارقة، في إنجاز تاريخي، كان بمثابة مسك الختام لمشواره الطويل والمضيء مع الأندية الإماراتية، قبيل توليه رسمياً مهمة تدريب منتخبنا الوطني.

كوزمين، الذي بات ضمن العشرة الأوائل في قائمة أكثر المدربين تتويجاً بالألقاب عبر تاريخ كرة القدم، برصيد 23 بطولة، استطاع أن يصنع لنفسه مكانة خاصة في الإمارات، حيث حصد خلالها 16 لقباً متنوعاً، أبرزها اللقب القاري، الذي وضع الشارقة في السجل الذهبي الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

لم يكن النجاح صدفة في مسيرة كوزمين، بل كان ثمرة عمل منهجي واحترافية عالية، جعلته محبوباً لدى الجماهير، وموضع ثقة لدى إدارات الأندية التي تعاقب على قيادتها، فكل نادٍ عمل معه، خرج بفوائد فنية ونتائج ملموسة، وكان حاضراً دوماً في لحظات التتويج الكبرى.

روح المنافسة

مع الشارقة، أعاد كوزمين تشكيل الفريق بروح المنافسة، وجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية، ليقوده إلى واحدة من أنجح فتراته في العقد الأخير، وتتويجه الأخير بلقب دوري أبطال آسيا، لم يكن مجرد بطولة، بل كان رسالة وداع أنيقة لجماهير النادي، ومؤشراً قوياً على جاهزيته لخوض التحدي المقبل مع «الأبيض».

ومع اقتراب موعد استلامه لمهام تدريب منتخب الإمارات، تُعلَّق عليه الآمال في إعادة الروح للمنتخب، وقيادته لتحقيق نتائج إيجابية في الطريق إلى كأس العالم، خصوصاً في ظل امتلاكه لخبرة عميقة بالساحة الكروية الإماراتية، ومعرفته الدقيقة بقدرات اللاعبين المحليين.

رحلة كوزمين مع الكرة الإماراتية، التي بدأت قبل أكثر من عقد، تُعد مثالاً حياً على استثمار طويل الأمد في الكفاءة الفنية، وتؤكد أن المدرب الناجح لا يصنع المجد فقط مع الأندية، بل يمهّد الطريق أيضاً لإنجازات وطنية منتظرة.

مشواره التدريبي

بدأ كوزمين مشواره التدريبي بشغف مع ناشيونال بوخارست 2000 - 2002، ومن ثم ستيوا بوخارست 2002، ثم العودة إلى ناشيونال بوخارست 2003 - 2004، ثم فريق بوليتنكا تيميسورا 2005، ومن ثم بلوغه مرحلة النضوج والدهاء التدريبي، مع فريقه ستيوا بوخارست 2006 - 2007، الذي عاش فيه أقوى تجاربه التدريبية، عندما لعب فريق ستيوا في بطولة الأبطال الأوروبية (دوري أبطال أوروبا).

التحق كوزمين أولاريو بتدريب الهلال السعودي في 2007، ومن الهلال انتقل لتدريب نادي السد القطري لموسمين، ثم انتقل لتدريب العين بين عامي 2011 – 2013، لتبدأ رحلة واعدة بالإنجازات في الملاعب الإماراتية، ومنه إلى شباب الأهلي، بالفترة من 2013 - 2017، انتقل بعدها للصين، ثم عاد للإمارات مدرباً للشارقة، منتصف موسم 2021 - 2022.