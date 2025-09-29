القاهرة تتلون باللون الأحمر والشحات يقلب الطاولة على الزمالك



حوّل الأهلي تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ضيفه الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، وتتلون العاصمة المصرية القاهرة باللون الأحمر بعدما سجل البديلان حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه في الشوط الثاني. ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من ثماني مباريات في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، الذي خاض تسع مباريات.



وكانت بداية اللقاء مثيرة، إذ أهدر ناصر ماهر، لاعب الزمالك، فرصة خطيرة مبكراً، ثم تحصل زميله عدي الدباغ على ركلة جزاء، نفذها عبدالله السعيد، لكنها أعيدت بعدما تصدى الحارس محمد الشناوي لها بعد دخول لاعبي الأهلي منطقة الجزاء أثناء التسديد، ونجح حسام عبدالمجيد في تسجيل الركلة المعادة، ليتقدم الزمالك في الدقيقة 32.



وبحث حامل اللقب عن العودة في النتيجة، لكنه انتظر حتى الدقيقة 71 عندما سجل البديل حسين الشحات هدف التعادل فور مشاركته، واستمر تألق الشحات، وتحصل على ركلة جزاء، نفذها تريزيجيه بنجاح قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.