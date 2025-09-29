الوحدة يعود بنقطة ثمينة خارج ملعبه أمام تراكتور الإيراني



حقق الوحدة نقطة ثمينة في ثاني مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تعادله خارج أرضه 0-0 مع تراكتور سازي الإيراني، مساء اليوم الاثنين، على استاد يادغار إمام، أمام نحو 50 ألف متفرج. وواصل الوحدة نتائجه الإيجابية في البطولة بعد أن كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب اتحاد جدة السعودي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما وصل تراكتور إلى نقطتين.

قدم الوحدة أداء متوازناً، وظهر بشخصية كبيرة، وكان الطرف الأفضل أغلب فترات اللقاء، خاصة في شوط المباراة الأول، الذي سنحت خلاله عدة فرص أخطرها رأسية فاكوندو في الدقيقة 31 بعد عرضية من تاديتش، ورأسية من لوكاس بيمنتا في الدقيقة 44.



وتفوق البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الوحدة، تكتيكياً على نظيره دارغان سكوسيتش، مدرب تراكتور، إذ اعتمد الوحدة على الضغط العالي لمنع المنافس من بناء الهجمات، وصنع «العنابي» فرصاً عدة في الشوط الثاني، حيث مرت تسديدة محمد قرباني في الدقيقة 56 فوق العارضة بقليل، تبعها رأسية من فاكوندو كادت تسكن الشباك في الدقيقة 64، لكن الحارس أمسكها قبل أن تتجاوز خط المرمى.



في الدقائق الأخيرة، تعرض الوحدة لضغط هجومي من جانب لاعبي تراكتور، واستبسل الفريق في الدفاع، وكاد محمد الشامسي يكلف فريقه نتيجة المباراة بعد أن سقطت الكرة من يده داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 84، لكن مهاجم تراكتور أطاح بها بعيداً عن المرمى. وكان القدر رحيماً بالوحدة بعد أن ردت العارضة تسديدة توميسلاف من داخل المنطقة في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.