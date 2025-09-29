تعثر جديد لاتحاد العاصمة بالدوري الجزائري



تعثر اتحاد العاصمة من جديد في الدوري الجزائري لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع ضيفه مولودية البيض، ضمن الجولة السادسة اليوم الاثنين.



انتظر اتحاد العاصمة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني لهز الشباك عن طريق ريان محروز.



لكن خطأ فادحاً من قائد اتحاد العاصمة، سعدي رضواني، ساعد ضياءالدين بن يحيى على تعديل النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى ست نقاط من خمس مباريات في المركز 12 مقابل ثلاث نقاط لمولودية البيض الذي لعب ست مباريات في المركز 15 قبل الأخير. ويتصدر مستقبل الرويسات وأولمبيك أقبو والساورة المسابقة برصيد 11 نقطة لكل منهم من ست مباريات.