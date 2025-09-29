الهلال السعودي يتخطى ناساف في مباراة مثيرة في أبطال آسيا للنخبة



سجل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وتيو هرنانديز وماركوس ليوناردو أهداف الهلال في الفوز 3-2 على مضيفه ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الاثنين.



ورفع الهلال فريق المدرب سيموني إنزاغي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين. ومنح ميلينكوفيتش-سافيتش التقدم للهلال في الدقيقة 21 بعدما تابع كرة فشل حارس ناساف في السيطرة عليها، لكن صاحب الأرض أدرك التعادل بعد ست دقائق بتسديدة قوية من سردوربيك بهروموف. وأعاد هرنانديز التقدم للفريق الزائر بعدما انطلق من منتصف الملعب وسدد من داخل منطقة الجزاء قرب الاستراحة. لكن ناساف أدرك التعادل في الدقيقة 60 بتسديدة من مدى قريب من جافوهير سيديكوف. وانتزع ليوناردو الفوز للهلال بعدما تحصل على تمريرة من ميلينكوفيتش - سافيتش وسدد في الشباك بالدقيقة 79.