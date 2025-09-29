بالاس وإليتشي.. حالة استثنائية في الكرة الأوروبية



تبخرت أحلام ريال مدريد في «دوري ذهبي» بعد الخسارة من أتلتيكو، وإن كان برشلونة لا يزال يملك فرصة إنهاء البطولة من غير خسارة، من واقع أنه لم يخسر حتى نهاية الأسبوع السابع، ويملك بايرن ودورتموند الفرصة نفسها في الدوري الألماني، كل هذه أندية عملاقة يمكنها أن تمضي إلى هذه الغاية، على الرغم من أن التجارب والتاريخ أثبتا شبه استحالة ذلك، فمنذ لقب أرسنال الذهبي في 2003 لم ينجح سوى بايرن ليفركوزن الألماني في تحقيق هذه النتيجة المذهلة بالتتويج بلقب الدوري من غير خسارة.



هذه الأندية الثلاثة العملاقة، برشلونة وبايرن ودورتموند، تمكنت من تجنب الخسارة حتى الآن، وربما هذا شيء طبيعي ولا يعد إنجازاً لها، فالبطولة لا تزال طويلة، ولكن الإنجاز ما يمكن أن يشعر به فريقا إليتشي الإسباني، وكريستال بالاس الإنجليزي.



فإليتشي الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الليغا الإسبانية، بعد 7 جولات من البطولة، يتشارك مع برشلونة من دون بقية أندية «الليغا» في عدم تلقيه خسارة حتى الآن، رغم أن الفريق واجه أتلتيكو مدريد وإشبيلية، ونجح في تفادي الخسارة أمام الاثنين، كما فعل أمام ريال بيتيس وأوساسونا، بينما حقق ثلاثة انتصارات أمام سلتافيغو، وريال أوفيدو، وليفانتي، جامعاً 13 نقطة وضعته في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني، مسجلاً أحد أفضل إنجازاته، بالوصول إلى المباراة السابعة بلا خسارة، وفي مركز مؤهل للأندية أبطال الدوري.



فريق آخر يكتب التاريخ أيضاً، وتحديداً من إنجلترا، فقد نجح كريستال بالاس في أن يكون الفريق الوحيد المؤهل للحصول على «الدوري الذهبي»، حيث وحده من تفادى الخسارة حتى الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن انفرد بسجل نظيف حتى نهاية الجولة السادسة، عقب نجاحه في إلحاق أول خسارة بليفربول المتصدر وحامل لقب الدوري، ليقفز إلى المركز الثالث، في إنجاز يحسب له.



هل ينجح عملاقا الدوري الألماني أو أي منهما في تكرار إنجاز ليفركوزن، وهل ينجح برشلونة في الحصول على «ليغا ذهبية»، تبقى كل الاحتمالات واردة، وتبقى احتمالات تتويج إليتشي بعيدة بعض الشي، أما كريستال بالاس فلا يستبعد عن البطولة الإنجليزية أي شيء، وإن كان من الصعب تكرار إنجاز أرسنال 2023.