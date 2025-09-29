إضراب اللاعبين سلاح محتمل لمواجهة ضغط المباريات



قال النيوزيلندي كريس وود مهاجم فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي: إن هناك احتمالاً لإضراب اللاعبين ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تقريراً نشره الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، اليوم الاثنين، قال إن اللاعبين خضعوا لضغط كبير في دقائق اللعب والمسافات المقطوعة للسفر وقلة فرص التعافي بين المباريات والمواسم.



ولم تحصل الأندية الـ12 من أصل 32 فريقاً شاركوا في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، والذين شملهم التقرير، على الحد الأدنى من الراحة اللازمة (28 يوماً) قبل انطلاق الموسم الجديد، وتمكن فريق واحد فقط من الحصول على الحد الأدنى من فترات الراحة البالغ 28 يوماً.



وقال وود، الذي انضم إلى مجلس اللاعبين التابع لـ(فيفبرو): إن على المسؤولين أن يستمعوا للاعبين.



وبسؤاله حول كيفية حدوث الإضراب، أجاب وود: «هناك احتمالية لذلك أنا واثق، لكننا لا نريد أبداً الوصول إلى تلك النقطة، نرغب في أن نكون قادرين في محاولاتنا لحماية اللاعبين بشكل مبكر، ومنع أي شيء من الحدوث».



وأوضح: «بالنسبة لفيفبرو فنحن نريد التعاون مع (فيفا) أيضاً وباقي الاتحادات للخروج بأفضل النتائج وحماية اللاعبين في المستقبل أو في الوقت الحالي».



وتابع لاعب نوتنغهام فورست: «من كأس العالم للأندية إلى كأس العالم العام المقبل لا يوجد الكثير من الوقت للراحة للعديد من هؤلاء اللاعبين، والأمر يتعلق بالعمل معاً والتوصل إلى اتفاق أو طريقة للعمل في المستقبل بحيث لا نضطر إلى أن نصل إلى هذا الحد، وأن نكون قادرين على فهم وجهة نظر جميع الأطراف».