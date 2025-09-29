5 فرق علامة كاملة.. و6 تحتاج تحويل رصيد في «الهواة»



تصدرت الأرقام اللافتة مواجهات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، والتي شهدت حصول 5 فرق على العلامة الكاملة للجولة الثانية على التوالي، برصيد 6 نقاط، والفرق هي: دبا الحصن، الحمرية، العربي، الإمارات، يونايتد، في وقت يملك حتا 4 نقاط في المركز السادس، بعد وقوعه في فخ التعادل أمام الفجيرة، ويأتي غلف يونايتد ومصفوت في المركزين السابع والثامن برصيد 3 نقاط، والفجيرة التاسع بنقطة وحيدة، وتحتل 6 فرق أسفل الترتيب دون رصيد من النقاط، وهي العروبة وسيتي ومجد، الذيد، الاتفاق والجزيرة الحمراء، وأشهر الحكام لـ 30 بطاقة ملونة خلال المباريات السبع، إلى جانب إحراز اللاعبين لـ 21 هدفاً، ويحتل البرازيلي فابيو داسيلفا محترف الإمارات صدارة الهدافين، برصيد 3 أهداف، ويأتي خلفه 6 لاعبين برصيد هدفين لكل لاعب.



وكان واضحاً خلال مباريات هذه الجولة، عزوف الجمهور عن حضور المباريات، حيث بدت المدرجات شبه خاوية من المشجعين، وتمكن 5 مدربين من قيادة أنديتهم إلى الفوز الثاني، وهم الدكتور عبد الله مسفر مدرب العربي، الفائز على الاتفاق 3-1، ومواطنه بدر طبيب، المتفوق على مجد بنتيجة 3-2، في وقت قاد فيه الأسطورة بيدرو فريقه يونايتد للفوز على سيتي بهدف، وتمكن الصربي زوران بيجوفيتش مدرب الحمرية، من الحصول على العلامة الكاملة، بعد الفوز على مصفوت في عقر الدار بثنائية، وعلى ذات النهج سار المصري طارق السيد، مدرب دبا الحصن، المنتصر على الجزيرة الحمراء برباعية، وهى النتيجة التي تصدر بها سلم الترتيب بفارق الأهداف، ونجح المدرب ديفيد انينو في إعادة فريقه غلف يونايتد لسكة الانتصارات، بعد عبور الذيد في عقر الدار بثنائية نظيفة.