50 نجماً دولياً رفضهم «المحترفين».. فرحب بهم «الهواة»



حوّل نجوم ولاعبون مخضرمون دوري الدرجة الأولى «الهواة» إلى نسخة من دوري المحترفين، فالأسماء الكبيرة التي لم تجد موطئ قدم في دوري أدنوك نقلت إبداعها وعطاءها إلى دوري «الهواة»، الذي يتواجد فيه حوالي 50 لاعباً سبق لهم اللعب في دوري المحترفين سواء لأندية القمة أو فرق الوسط والقاع، ويأتي على رأس القائمة السويسري هاريس مهاجم الوصل والنصر السابق، والحارس الدولي السابق ماجد ناصر، وإسماعيل الحمادي، وعبدالعزيز الكعبي، ويعقوب البلوشي، وجمال معرف، وسعيد سويدان، وعمر جمعة ربيع، والحارس حميد عبدالله، وسعيد جاسم، وماجد العزيزي، وراشد عيسى، وفلاح وليد، ومنصور البلوشي، ومحمد إسماعيل، وعبد الله أنور، حمدان الباروت، والحارس أحمد ديدا، وطارق أحمد، وحسين عباس، ولاحج النوفلي، والحارسان إبراهيم الكعبي وعلي صقر، وأحمد عيسى وجمال معروف، وحسن إبراهيم، وأحمد راشد، وغيرهم من النجوم، وينتظر أن يشهد دوري الأولى نقلة كبيرة على المستوى الفني وعلى مستوى الاهتمام الجماهيري والإعلامي بفضل وجود هذه الكوكبة من النجوم.



يرى فنيون ومتابعون أن دوري «الهواة» سيكون الوجهة المثالية للاعبين المواطنين الذين فقدوا أماكنهم في أندية المحترفين، داعين اللاعبين إلى عدم التردد في الانضمام لتلك الأندية والاستمرار في الملاعب كما حثوا الشركات على رعاية الاندية في ظل وجود أسماء ونجوم كبار أصحاب تاريخ وبصمة.



من جهته، عدد المدرب الوطني فهد الدبل، المدير الفني السابق لفريق مسافي ومدرب رديف خورفكان، الفوائد التي يجنيها دوري الأولى من التعاقد مع النجوم الدوليين للعب في صفوف أندية الهواة وقال الدبل: «المسابقة تزداد إثارة وسخونة، إلى جانب الزخم الجماهيري، الذي يجلبه نجوم دوري المحترفين إلى دوري الأولى، مشيراً إلى استفادة لاعبي الأندية من الخبرات الكبيرة لهؤلاء النجوم، الذين أظهروا تألقاً لافتاً في دوري المحترفين، وها هم يقدمون عطاء متميزاً في الدرجة الأولى غير مكترثين لما يواجهون من تصريحات بعض النقاد، التي تقلل من أهمية انتقالهم من دوري الأضواء والشهرة إلى ما يسمى دوري المظاليم».



بدوره، اعتبر المدرب الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري، المدير الفني السابق لفريق البطائح، أن تصميم اللاعبين الدوليين على مواصلة المشوار في الدرجة الأولى من شأنه أن يرتقي بالدوري الذي ينتقل إليه اللاعب، لافتاً إلى أن مسابقة دوري الأولى دائماً ما تكون ساخنة ومبارياتها مثيرة، بفضل وجود اللاعبين المحترفين المنتقلين من دوري الأضواء، ولفت إلى أن وجود لاعبين وعلى الرغم من تقدم سنهم إلا أن عطاءهم لا يزال مستمراً، ويمكن اللعب سنوات عديدة في دوري الهواة.



