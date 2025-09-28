الأفريقي يعود للانتصارات وخسارة مفاجئة للجرجيسي



استعاد الأفريقي نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2/صفر على ضيفه اتحاد بن قردان، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة. وارتفع رصيد الأفريقي، الذي تلقى خسارة مباغتة من نجم المتلوي في المرحلة الماضية، إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بعد خوضه 8 لقاءات، بفارق نقطة خلف الملعب التونسي المتصدر، الذي لعب 7 مباريات فقط. في المقابل، توقف رصيد اتحاد بن قردان، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.



وأضاع الترجي الجرجيسي فرصة تربعه على القمة بصورة مؤقتة عقب خسارته المفاجئة 3/1 أمام ضيفه مستقبل سليمان، وافتتح جاك ديارا التسجيل مبكراً لمستقبل سليمان في الدقيقة الرابعة، وأضاف منوبي حداد الهدف الثاني في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.



وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز إنوسنت نشوتي هدفاً للأفريقي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، لكن كيبا سووي قضى على آمال أصحاب الأرض في إدراك التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث لمستقبل سليمان في الدقيقة 88. وبقي الترجي الجرجيسي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، في حين ارتفع رصيد مستقبل سليمان إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر.