الرجاء البيضاوي يتربع على قمة الدوري المغربي مؤقتاً



تربع الرجاء البيضاوي مؤقتاً على قمة الدوري المغربي لكرة القدم بالفوز على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي بنتيجة 2/صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة. أنهى الرجاء الشوط الأول متفوقاً بهدف ذاتي سجله مروان لمزراوي، لاعب الدفاع الحسني، بالخطأ في مرماه بعد مرور ربع ساعة. وفي الشوط الثاني، عزز الضيوف تفوقهم بهدف ثانٍ سجله إسماعيل خافي في الدقيقة 69.



ورفع الرجاء البيضاوي رصيده إلى 7 نقاط في قمة جدول الترتيب «مؤقتاً» لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد الدفاع الحسني عند نقطتين في المركز الحادي عشر. وكان الرجاء استهل مشواره في الدوري بالفوز 2/صفر على الفتح الرباطي، والتعادل السلبي أمام الجيش الملكي في الجولة الماضية. أما الدفاع الجديدي فاكتفى بتعادلين من دون أهداف أمام المكناسي ونهضة الزمامرة في أول جولتين.