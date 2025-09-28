الحصن يعتلي صدارة «الهواة».. و5 فرق تحصد العلامة الكاملة



اعتلى دبا الحصن صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بفارق الأهداف، وذلك إثر فوزه العريض على ضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 4 - صفر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الحصن، ضمن مواجهات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، سجل رباعية الفائز كل من الجزائري عكاشه حمزاوي (هدفين)، وهدف لكل من جواو فيتور ولوكاس روشا، بهذا الفوز يرفع دبا الحصن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بفارق الأهداف عن مطارديه، وتحول الحمرية لوصافة الترتيب، بعد الفوز على مصفوت 2- صفر، سجل للحمرية إسماعيل الحمادي وريجيس توساني، ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط.

كما تمكن يونايتد من تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وهذه المرة على سيتي، بهدف اللاعب إبراهيم أوتارا في الدقيقة 46، ليصل فريق المدرب بيرلو برصيده إلى 6 نقاط، وظل سيتي دون رصيد، بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.



وعلى ملعب حتا، كان التعادل 2-2 من نصيب أصحاب الأرض وضيفه الفجيرة في قمة الجولة، سجل ثنائية «الإعصار» راشد مبارك وصاموئيل غونسالفس، فيما أحرز ارفين طه ومحمد ديوب في الوقت بدل الضائع هدفي الفجيرة، ليكسب كل فريق نقطة. وتغلب العربي على الاتفاق 3-1، سجل للفريق القيواني بنيك تونانى (هدفين)، وأحمد جوار (هدفاً)، فيما أحرز ألدين توركيس هدف الاتفاق، ليرفع العربي رصيده إلى 6 نقاط.



وعلى ملعبه، حوّل الإمارات تأخره بهدفين، إلى فوز 3-2 على حساب ضيفه مجد، بكّر الأخير بالتسجيل عن طريق عبد الرحمن بنى زامه، وعبد الله الحمادي، فيما قلب «الصقور» الطاولة بثلاثية، أحرزها البرازيلي فابيو تيكسيرا «هاتريك»، ليرفع الإمارات رصيده إلى 6 نقاط. وعلى ملعب الذيد، فاز جلف يونايتد على أصحاب الأرض بهدفين دون رد، أحرزهما عبد الله حبوش وإيمانويل موتالي، ليكسب يونايتد أول ثلاث نقاط في رصيده، شهدت المباراة طرد اللاعب خالد الشيباني من الذيد.