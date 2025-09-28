روما يهزم فيرونا.. وفيورنتينا يواصل التعثر في الدوري الإيطالي



فاز فريق روما على ضيفه هيلاس فيرونا 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد. افتتح التسجيل مبكراً المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك في الدقيقة 8، وأضاف الجناح الأرجنتيني ماتياس سولي الهدف الثاني في الدقية 79، ليحصد روما 3 نقاط ثمينة.

رفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي الذي يلتقي لاحقاً اليوم بالجولة نفسها مع ميلان. أما فيرونا، فبخسارته اليوم، ظل رصيده 3 نقاط فقط في المركز الـ 16.

وفي مباراة أخرى تعادل فيورنتينا مع مضيفه بيزا صفر / صفر، ليواصل الفريقان البداية المتعثرة، حيث يظل كلاهما بلا أي انتصار، ليبقى فيورنتينا في المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط، أما بيزا فله نقطتان في المركز الـ19.