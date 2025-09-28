إشبيلية يضاعف جراح رايو فاييكانو في الدوري الإسباني



انتزع إشبيلية ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه، بالفوز على رايو فاييكانو بنتيجة 1 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإسباني لكرة القدم. أحرز أكور آدامز هدف المباراة الوحيد للضيوف في الدقيقة 87، ليمنح الفريق الأندلسي ثلاث نقاط ثمينة. وأكمل فاييكانو اللقاء بنقص عددي، بعد طرد لاعبه سيرجيو كاميلو بيريز في الدقيقة 98.



بهذا الفوز، قفز إشبيلية للمركز الثامن برصيد 10 نقاط، بعد ثلاثة انتصارات وتعادل وثلاث هزائم. أما فاييكانو، فتلقى خسارته الثانية توالياً، بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد 2 / 3 في الجولة الماضية، وبقي بلا فوز في آخر خمس جولات بالدوري، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.