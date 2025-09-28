Al Bayan
شيلفي لاعب منتخب إنجلترا ينضم لفريق إماراتي في الدرجة الثالثة

رويترز


أعلن فريق الصقور العربية المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع جونجو شيلفي لاعب منتخب إنجلترا السابق في صفقة انتقال مجانية، وانتهى عقد شيلفي 33 عاماً مع بيرنلي في الصيف الماضي. وقال النادي عبر منصة إكس: جونجو شيلفي ينضم إلى الصقور العربية ونشر صوراً للاعب الوسط وهو يرتدي قميص الفريق.


وسبق للاعب، الذي خاض ست مباريات دولية مع إنجلترا، الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع ليفربول عام 2012. وخاض شيلفي تجارب مع بلاكبول وسوانسي سيتي ونيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست، كما لعب مع جايكور ريزسبور وأيوب سبور في الدوري التركي.