ظرف عائلي يمنع عمر خريبين من السفر مع الوحدة



يغيب الدولي السوري عمر خريبين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن «العنابي» في مواجهة تراكتور الإيراني، بسبب عدم سفره مع بعثة الفريق إلى تبريز. وأفاد مصدر بأن عمر خريبين لم يسافر مع بعثة فريق الوحدة إلى إيران، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة بسبب ظروف عائلية خاصة.



ويحل الوحدة ضيفاً على تراكتور، غداً الاثنين، على استاد يادغار إمام بمدينة تبريز، في الجولة الثانية لمرحلة الدوري لمنافسات منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة. وكان الوحدة افتتح مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز مستحق بهدفين مقابل هدف على اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على استاد آل نهيان بأبوظبي.