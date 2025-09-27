جوليان ألفاريز: الفعالية وراء الفوز العريض على ريال مدريد



أبدى جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، سعادته بتسجيل هدفين لفريقه في الفوز على ريال مدريد 5 - 2 في مباراة الديربي، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



قال ألفاريز في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «إنه يوم مميز للغاية، كنا ندرك أهمية المباراة، فهي ديربي، ومهمة في الفوز على أحد فرق الصدارة».



أضاف: «سيطرنا على المباراة، وسجلنا هدفين في توقيت سريع، ولم يفقد فريقنا الثقة بقدراته، بعدما أهدرنا الكثير من الفرص في المباريات الماضية، ولكننا كنا فعالين للغاية».



وعن تسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء واصل المهاجم الأرجنتيني: «كل ركلة جزاء تمثل فرصة تهديفية جديدة، لقد حسمت زاوية التسديد، وكان هدفاً مهماً، لأنه منحنا التقدم في النتيجة 3 - 2».



وبشأن هدفه الرابع من ركلة حرة أوضح «نتدرب كثيراً على تسديد الركلات الحرة، وأجيد تنفيذها، لقد سألت زميلي نيكو جونزاليس عن مدى رغبته في تسديد الكرة، لكنه طالبني بتسديدها، واتخذت قراراً صائباً».



وأتم جوليان ألفاريز: «سنحاول مواصلة الأداء الجيد وتحسين بعض الأمور، الخروج بشباك نظيفة يبقى عاملاً مهماً، وأعتقد أننا من أكثر الفرق في أوروبا صناعة للفرص، وكنا بحاجة لأن نكون فعالين، وهو ما نجحنا فيه خلال مواجهة ريال مدريد».