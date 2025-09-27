دورتموند يطارد بايرن بانتصار رابع على التوالي في الدوري الألماني



تغلب بروسيا دورتموند 2- 0 على عشرة لاعبين من ماينتس، السبت، وقاد دانييل سفينسون وكريم أديمي الفريق لفوزه الرابع توالياً في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وتمديد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في المسابقة.



وحافظ دورتموند، الذي يستضيف أتليتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، والذي افتقد اليوم جهود مهاجمه البارز سيرو جيراسي، إثر إصابته خلال الإحماء، على سجله خالياً من الهزائم في 13 مباراة متتالية في الدوري، بحساب نتائج الموسم الماضي، ولم يستقبل أي هدف في المسابقة خلال آخر أربع مباريات.



ويحتل دورتموند، بقيادة المدرب كوفاتش، المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي فاز 4- 0 على فيردر بريمن، الجمعة.



وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «سارت الأمور كما أردنا تماماً. لعب الفريق بانضباط وتنظيم عاليين. سجلنا في الأوقات المناسبة، واليوم شاهدت الفريق يقدم الأداء المطلوب خارج ملعبه».



وأضاف: «نحن نركز على أنفسنا فقط... علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. إنها الجولة الخامسة وما زلنا في وقت مبكر من الموسم. لكننا نسير على ما يرام حتى الآن».



وسيطر دورتموند على مجريات اللعب منذ البداية، وتقدم في الدقيقة 27 عندما حول سفينسون تمريرة جوليان براندت إلى داخل الشباك.



وقدم الدولي الألماني براندت تمريرة حاسمة أخرى، استغلها أديمي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 44.



وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدماً للمباراة العاشرة على التوالي، وهو رقم قياسي في الدوري الألماني.



وتلقى ماينتس ضربة أخرى في الدقيقة 67 عندما طُرد حارسه روبن زينتنر بداعي عرقلة أديمي خارج منطقة الجزاء، لكن بحلول ذلك الوقت كانت المباراة تبدو محسومة في ظل سيطرة دورتموند بشكل كبير.



وكاد براندت أن يسجل في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لكن الحارس البديل، لاسه ريس، تصدى للكرة لتمر فوق العارضة.