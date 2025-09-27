هالاند ينضم لقائمة الأساطير في مانشستر سيتي



سجل القناص النرويجي الدولي، إرلينغ هالاند، هدفين في اللحظات الأخيرة خلال الفوز الساحق لفريقه مانشستر سيتي أمام بيرنلي 5-1، السبت، ما جعله يتقدم إلى قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ النادي.



وسجل هالاند حتى الآن 133 هدفاً في 153 مباراة مع مانشستر سيتي، ما جعله تاسع أفضل هداف في تاريخ النادي، متقدماً على بيلي جيليسبي وفريد ​​تيلسون.



واحتاج جيليسبي وتيلسون إلى 231 و275 مباراة على الترتيب خلال مسيرتهما للوصول إلى رصيدهما البالغ 132 هدفاً، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي.



كما أصبح هالاند الآن أكثر لاعب نرويجي تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزاً أولي جونار سولشاير الذي سجل 93 هدفاً في 103 مباريات.

كما أن هالاند بات ثاني أفضل هداف في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.



وبفضل هدفيه أمام بيرنلي، ​​وصل رصيد النرويجي إلى 52 هدفاً في 51 مباراة فقط على ملعب الاتحاد، ليتفوق على رحيم ستيرلينغ، الذي سجل 51 هدفاً في 109 مباريات.

ولا يتفوق على هالاند في عدد الأهداف المسجلة على ملعب الاتحاد سوى الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، برصيد 106 أهداف في 142 مباراة.



منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022 فاز هالاند بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2022-2023 و2023-2024.

كان موسم 2022-2023، قياسياً لأسباب عديدة، منها تسجيله 36 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي، و52 هدفاً إجمالاً، وهو أعلى رقم في تاريخ النادي.



وأصبح هالاند هذا الأسبوع، أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، حيث احتاج إلى 49 مباراة فقط، أي أقل بـ13 مباراة من أسرع لاعب سابق، الهولندي رود فان نيستلروي.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم أيضاً، بثمانية أهداف في ست مباريات.