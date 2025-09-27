نيوم يواصل تألقه في الدوري السعودي بفوز مثير على الرياض



حقق نيوم انتصاره الثالث توالياً في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم السبت، بتغلبه على مضيفه الرياض 3-2 في مباراة مثيرة، ليواصل ظهوره اللافت في موسمه الأول بدوري الأضواء.



ورفع نيوم رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث متقدماً بفارق الأهداف على التعاون، فيما تجمد رصيد الرياض عند ثلاث نقاط‭ ‬في المركز 13.



وافتتح نيوم التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة إثر تمريرة عرضية من ألكسندر لاكازيت أسكنها لوتشيانو رودريجيز بضربة رأس في الشباك مسجلاً أول أهدافه في الدوري.

وأطلق سعيد بن رحمة تسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12، لكن ميلان بوريان، حارس الرياض، تصدى لها ببراعة.



وأدرك الرياض التعادل في الدقيقة 20، إثر تمريرة عرضية من تيدي أوكو، حولها خليل العبسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى شباك لويس ماكسيميانو حارس الفريق الزائر.

وعاد نيوم إلى التقدم مجدداً في الدقيقة 29 إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها سايمون بوابري، وهيأها ناثان زيزي بضربة رأس إلى أحمد حجازي الذي تخلص من الرقابة الدفاعية وأسكنها برأسية متقنة في الشباك.



وعزز نيوم تقدمه في الدقيقة 54 عندما لعب بن رحمة تمريرة عرضية من الناحية اليمنى أسكنها لاكازيت بضربة رأس في الشباك.