موناكو يسقط بثلاثية أمام لوريان في الدوري الفرنسي



سقط فريق موناكو بنتيجة كبيرة خارج ملعبه أمام لوريان بنتيجة 1 - 3، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. دفع موناكو ثمناً غالياً للنقص العددي في صفوفه، بعد طرد المدافع الألماني تيلو كيرير، بعد مرور 38 دقيقة من انطلاقة المباراة. واستغل لوريان الفرصة سريعاً، وتقدم بهدف أول سجله محمد بامبا في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني أحرز بابلو باجيس الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 76 و82.



وقلص موناكو الفارق بهدف وحيد في الدقيقة 98 من ركلة جزاء سددها، أنسو فاتي، المعار من برشلونة الإسباني لنهاية الموسم الجاري.



تلقى موناكو خسارته الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث، متخلفاً بفارق الأهداف عن مارسيليا وباريس سان جيرمان صاحبي المركزين الأول والثاني.



كما يتفوق فريق الإمارة بفارق الأهداف عن ليون وستراسبورغ صاحبي المركزين الرابع والخامس، حيث تتساوى أول 5 أندية في الترتيب برصيد 12 نقطة، أما لوريان حقق فوزه الثاني هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر.