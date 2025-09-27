سلوت مدرب ليفربول: درس مفيد من كريستال بالاس



وصف أرني سلوت، مدرب ليفربول، خسارة فريقه أمام كريستال بالاس بنتيجة 1-2، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأنها درس مفيد.



تلقى ليفربول خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في الصدارة بعد خمسة انتصارات متتالية في انطلاقة مشواره.



وتحدث سلوت عن الخسارة أمام كريستال بالاس، قائلاً عبر قناة (سكاي سبورتس) عقب اللقاء: «واجهنا صعوبة كبيرة في الشوط الأول، واستحقوا التقدم علينا بهدف، بل كنا محظوظين للغاية بأننا تأخرنا بنتيجة 0-1 فقط».



أضاف المدرب الهولندي: «لقد تغير السيناريو تماماً في الشوط الثاني، واستغرقنا وقتاً طويلاً حتى سجلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، لكنهم حسموا المباراة لصالحهم بركلة ركنية ثانية».

تابع: «من يريد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، يجب أن يتسم بالتوازن في الكرات الثابتة وأمور أخرى، فالتعامل مع الكرات الثابتة كان إحدى نقاط قوتنا في الموسم الماضي، ولكن استقبلنا اليوم هدفين وهدفاً في مواجهة نيوكاسل، فالفرق الإنجليزية تعتمد بشكل كبير على الكرات الثابتة».



وانتقل مدرب ليفربول للحديث عن فريق كريستال بالاس، مضيفاً: «أسلوب لعبهم يناسب إمكانات لاعبيهم، فهم يعتمدون على التكتل الدفاعي وسرعات لاعبيه في المرتدات، ومهاجم قوي بدنياً (ماتيتا)، لقد واجهنا صعوبة كبيرة أمام التكتل الدفاعي، وحاولنا الاستحواذ لفترة لكسر هذا التكتل».



وأشار: «استقبال هدف آخر في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لا يبدو أمراً مثالياً، ولكن كان من المفترض أن يحتسب الحكم 30 ثانية إضافية بسبب إجراء تبديل، ولكن كان يجب أن نتعامل مع رمية التماس بشكل أفضل».



وأتم أرني سلوت: «نتعلم من جميع مبارياتنا، وبإمكاننا الاستفادة أيضاً من دروس هذه المباراة».