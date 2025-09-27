أياكس يتخطى بريدا بثنائية في الدوري الهولندي



فاز فريق أياكس أمستردام 2 - 1 على ضيفه إن إي سي بريدا، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الهولندي لكرة القدم السبت. سجل أوسكار جلوخ الهدف الأول لأياكس عند الدقيقة 4، قبل أن يتعادل سريعاً سيدني فان هويدونك لبريدا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.



وفي الشوط الثاني ومع الدقيقة 46 تحديداً استطاع كينيت تايلور أن يضيف الهدف الثاني لأياكس، الذي حسم به فريقه 3 نقاط ثمينة في رحلة مطاردة المتصدر فينوورد.



رفع أياكس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن فينوورد، الذي تنتظره مباراة بنفس الجولة ضد جورنينجين على ملعب الأخير، مساء الأحد، أما بريدا فقد تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ 13.