المريخ السوداني يخسر أمام سانت إيلوي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا



خسر فريق المريخ السوداني 0 - 1 أمام مضيفه سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 82، بينما لعب المريخ بنقص عددي منذ الدقيقة 28، بسبب طرد لاعبه فادي كوليبالي. ويجدد الفريقان المواجهة يوم السبت المقبل في إياب الدور التمهيدي من البطولة، من أجل حسم التأهل إلى دور الـ 32 من المسابقة القارية.

ويعد أفضل إنجاز للمريخ على مستوى هذه البطولة هو الوصول للدور نصف النهائي قبل نحو 10 سنوات، وتحديداً عام 2015 عندما خسر في ذلك الوقت أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الذي خسر هو الآخر في النهائي ضد مازيمبي الكونغولي.