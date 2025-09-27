كريمونيزي يحافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإيطالي



حافظ فريق كريمونيزي على سجله خالياً من الهزائم ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد تعادله مع مضيفه كومو 1 - 1، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمسابقة.



ويعد كريمونيزي، صاحب المركز الخامس برصيد تسع نقاط بعد تعادله اليوم، واحداً من 3 فرق فقط تجنبت الهزيمة هذا الموسم بالمسابقة، إلى جانب نابولي ويوفنتوس.



وحقق الفريق الصاعد هذا الموسم انطلاقة رائعة، حيث فاز في مباراتين، وتعادل ثلاث مباريات، وكان قد بدأ الموسم بفوز مفاجئ على ميلان في ملعبه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر رفع كومو، الذي قدم بداية جيدة للموسم أيضاً، رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع.



وتقدم كومو في الدقيقة 32 عن طريق نيكو باز، قبل أن يدرك كريمونيزي التعادل عن طريق فيدريكو باشيروتو في الدقيقة 69.

وأكمل كومو المباراة بعشر لاعبين منذ الدقيقة 82، بعد طرد لاعبه جيسوس رودريجيز.