«هاتريك هاري» يواصل تحطيم الأرقام القياسية ولا يفكر في الرحيل عن بايرن



يمكن لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم -ببساطة- الاعتماد على نجمه وهدافه هاري كين، الذي أُطلق عليه «هاتريك هاري» «هاري ركلات الجزاء» والآن «هاري صاحب المئة هدف»، في حين يواصل الفريق بدايته المثالية هذا الموسم بهدف مشترك هو حصد الألقاب.



وسجل قائد المنتخب الإنجليزي هدفين في المباراة التي فاز فيها بايرن على فيردر بريمن 4 - 0 أمس الجمعة، ليصبح أسرع لاعب يصل لمئة هدف مع أحد الفرق في الدوريات الخمسة الكبرى.

عشرة أهداف في أول خمس مباريات في البوندسليغا تمثل رقماً قياسياً مشتركاً في الدوري، كما أن تسجيله 18 ركلة جزاء متتالية بنجاح يعد رقماً قياسياً مطلقاً آخر في البطولة.



وبينما تركزت معظم الأنظار على هاري كين، شهدت الليلة أيضاً خوض جوشا كيميش مباراته رقم 300 في البوندسليغا، والتي حقق خلالها رقماً قياسياً في عدد الانتصارات بواقع 217 فوزاً. وفي وقت متأخر من المباراة، أصبح ويزدوم مايك أصغر لاعب يشارك مع بايرن ميونيخ، بعد يومين فقط من احتفاله بعيد ميلاده السابع عشر.



حصد بايرن ميونيخ العلامة الكاملة بـ15 نقطة، وسجل 22 هدفاً وتلقت شباكه 3 أهداف، وهو ما يعد رقماً غير مسبوق في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليغا).

وصل هاري كين (32 عاماً)، إلى الهدف رقم 100 بقميص بايرن ميونيخ في مباراته رقم 104، من خلال ركلة جزاء وهدف سهل من مسافة قريبة، متفوقاً بذلك على عدد المباريات الذي احتاجه كريستيانو رونالدو (105 مباريات مع ريال مدريد) وإيرلينغ هالاند (105 مباريات مع مانشستر سيتي) للوصول إلى الحصيلة التهديفية نفسها.



وقال كين: «100 هدف في 104 مباريات مع بايرن ميونيخ، لأكون صريحاً، هذا أمر جنوني حتى بالنسبة لي. إنه شرف لي أن أسجل 100 هدف لهذا النادي العظيم».

وأضاف: «أهنئ أيضاً كل أعضاء الجهاز الفني، وزملائي في الفريق، ولكل من ساعدني على الوصول إلى ما أنا عليه اليوم. تسجيل 100 هدف بهذه السرعة - أنا فخور جداً بذلك».

وأضاف «لكن كما أقول دائماً: الطريق مستمر، نحو المئة هدف التالية. ونأمل أن نصل إليها بأسرع وقت ممكن».



السر وراء تألق كين هو العمل الجاد، حيث قال لاعب الوسط الشاب توم بيشوف: «عليك أن تراه في التدريبات»، كما أشاد المدرب فينسنت كومباني أيضاً بتفانيه الكامل في كل ما يقدمه.

وقال كومباني: «أي لاعب يسجل هذا العدد الكبير من الأهداف وفي الوقت نفسه يعمل بجد من أجل الفريق، فهو لاعب ذو أهمية كبيرة للغاية».

وأكد: «الأمر لا يقتصر فقط على تسجيل الأهداف. بالنسبة للمدرب، من الرائع أن تمتلك لاعباً محترفاً بكل معنى الكلمة، مهووساً بالتسجيل وتقديم الأداء أسبوعاً بعد أسبوع، ولا يرضى بأقل من الأهداف. إنها الحزمة الكاملة التي تجعل له قيمة كبيرة».



قال كين إنه يدرس ويتمرن على ركلات الجزاء بدقة للحفاظ على سلسلة نجاحه -رغم أنه أضاع أخيراً في كأس ألمانيا- في حين يتساءل آخرون عما إذا كان بإمكانه كسر الرقم القياسي في عدد الأهداف في البوندسليغا والمقدر بـ41 هدفاً الذي سجله روبرت ليفاندوفسكي في موسم 2020 - 2021.



إذا استمر كين بهذا الأداء، فقد ينتهي به المطاف بتسجيل 68 هدفاً، لكنه وصف رقم ليفاندوفسكي بأنه «رقم قياسي رائع» وقال: «لا يزال الموسم في بدايته».

وانتقل كين من توتنهام مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ 100 مليون يورو في 2023، بعد عام من رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن. ويمتد عقد كين حتى 2027، ولكنه يتضمن شرطاً جزائياً يمكن تفعيله بعد هذا الموسم.



وتتردد شائعات بأنه قد تغريه العودة إلى إنجلترا لمحاولة كسر رقم آلان شيرر القياسي في عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن -على الأقل- ليس قيد البحث في الوقت الحالي.

وقال كين: «هناك الكثير من الحديث، لكنني سعيد حقاً هنا. عائلتي استقرت هنا، وأطفالي يذهبون إلى المدرسة هنا. هم (بايرن) سعداء بي، وأنا سعيد مع بايرن. تركيزي كله هنا».

وكان أحد الأسباب التي جعلت كين ينتقل إلى بايرن هو حصد الألقاب، وحتى الآن تجسد ذلك فقط في الفوز بلقب البوندسليغا الموسم الماضي.



وفاز بايرن بمبارياته الثماني في كل المسابقات، وتحدث كين عن بداية رائعة للموسم، وهو ما يرفع حجم التوقعات.