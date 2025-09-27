لامين يامال يعود لتشكيلة برشلونة أمام سوسيداد



قال هانز فليك، مدرب برشلونة، إن الجناح لامين يامال سيعود للمشاركة أمام ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد، بعدما غاب عن أربع مباريات، بسبب إصابة في الفخذ.



وفاز اللاعب الإسباني «18 عاماً» بجائزة كوبا، خلال حفل الكرة الذهبية يوم الاثنين، ليصبح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب تحت 21 عاماً في العالم لعامين متتاليين.

وأبلغ فليك الصحفيين، اليوم السبت: «سواء بدأنا بلامين المباراة أو جلس على مقاعد البدلاء فالفريق جاهز. لامين سيشارك بالتأكيد لبعض الدقائق غداً».



وتضم قائمة المصابين في برشلونة كلاً من الجناح رافينيا، الذي سيغيب لنحو ثلاثة أسابيع، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وحارس المرمى خوان جارسيا، ولاعب الوسط جابي.

وشارك غارسيا، القادم في فترة الانتقالات الصيفية، منذ البداية في جميع المباريات هذا الموسم. ولا يزال مارك-أندريه تير شتيغن غائباً، بسبب جراحة في الظهر، وسيتولى فويتشيخ شتينسني حراسة المرمى.



وقال فليك عن غارسيا، الذي قدم أداء حاسماً في الفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا: «غياب خوان غارسيا ليس جيداً، فقد كان يقدم أداء رائعاً».

«عندما ننظر إلى النصف الثاني من الموسم الماضي نرى أننا فزنا تقريباً بكل المباريات مع شتينسني. فزنا بثلاثة ألقاب معه. إنه حارس رائع وشخص رائع، وليس لدي أي شكوك بشأنه».

وتابع: «نعمل أيضاً على معالجة مسألة الإصابات، وقد لاحظنا بعض الأسباب التي ربما أدت إلى هذه الإصابات. نحن فريق كبير، نراجع كل الحالات، وعلينا أن نتكيف مع الوضع».



ولم يتعرض برشلونة حامل اللقب لأي خسارة في الموسم، بينما فاز ريال سوسيداد مرة واحدة فقط في ست مباريات بالدوري، وخسر ثلاث مباريات متتالية قبل فوزه 1- 0 على ريال مايوركا يوم الأربعاء.