برينتفورد يُلحق الخسارة الثالثة بمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



ألحق فريق برينتفورد الخسارة الثالثة بضيفه مانشستر يونايتد بعد أن فاز عليه 3 - 1 في المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم برينتفورد بهدفين سجلهما إيجور تياجو في الدقيقتين: 8، و20، ثم قلص مانشستر يونايتد الفارق في الدقيقة 26 عن طريق بنيامين سيسكو.



وفي الشوط الثاني، سجل برينتفورد الهدف الثالث عن طريق ماتياس ينسن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع برينتفورد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.