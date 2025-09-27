7 مباريات تدشن الجولة الثانية من دوري «الهواة»



تقام في تمام الساعة الخامسة والثلث، من مساء الأحد، مواجهات الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى موسم 2025-2026، وذلك بإقامة جميع المباريات السبع مكتملة وفي توقيت موحد، وتبرز خلال المباريات مواجهة حتا الذي يستقبل ضيفه الفجيرة بملعب حمدان بن راشد، بنادي حتا، الطامح إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، بعد تخطيه عقبة فريق الجزيرة الحمراء في الجولة الافتتاحية، في وقت يلعب فيه الفجيرة مباراته الأولى في الدوري، بعد أن أعفته القرعة من خوض مباريات الافتتاح.



وفي المباراة الثانية يرحل الحمرية متصدر الترتيب، برصيد 3 نقاط، نحو ملعب مصفوت في عجمان، ويطمح الفريق للحفاظ على مركزه الأول بفارق الأهداف عن بقية الفرق، ويدخل الحمرية اللقاء بقيادة الكابتن ماجد ناصر، حارس المرمى، الذي قاد الفريق إلى تحقيق الفوز الأول في الدوري على غلف يونايتد، إلى جانب تخطي عقبة حتا في دور الثمانية لتمهيدي كأس رئيس الدولة، وفيما يتعلق بفريق مصفوت فقد حقق الفوز في المباراة السابقة على الاتفاق بنتيجة 2-0، ويتطلع المدرب المواطن، راشد عامر، مدرب مصفوت، لعبور عقبة الحمرية والتربع على صدارة الدوري، إذ يملك الفريقان 6 نقاط.



ويستقبل دبا الحصن، صاحب النقاط الثلاث، ضيفه الجزيرة الحمراء الخاسر مواجهته الأولى ضد حتا بهدف، في وقت حقق فيه دبا الحصن الفوز على مجد بثنائية نظيفة، ويواجه الإمارات برأس الخيمة ضيفه مجد، ويملك الصقور 3 نقاط بعد الفوز على سيتي بهدف، في وقت لا يملك مجد أي رصيد من النقاط بعد الهزيمة من الحصن.

وفي مباراة خامسة يعود يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي، بيرلو، إلى ملعبه بمدينة دبي الرياضية، ليستقبل ضيفه سيتي دون رصيد من النقاط، وكان يونايتد قد حقق الفوز في الجولة الماضية على الذيد بنتيجة 2-1، فضلاً عن تأهل الفريق إلى نصف نهائي تمهيدي كأس رئيس الدولة، بعد التفوق أيضاً على الذيد بثنائية.



وفي بقية المباريات يستضيف العربي بثلاث نقاط فريق الاتفاق الخاسر في الجولة الأولى ضد مصفوت، في وقت حقق فيه العربي الفوز خارج الديار على العروبة بهدف دون رد، ويسعى الدكتور، عبدالله مسفر، لقيادة فريقه العربي إلى تحقيق الانتصار والوصول إلى النقطة السادسة، ويلتقي في المباراة الأخيرة غلف يونايتد بفريق الذيد على ملعب الأخير، وخسر الفريقان مباريات الافتتاح بهزيمة غلف يونايتد ضد الحمرية، والذيد ضد يونايتد.