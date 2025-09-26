أجاكسيو الفرنسي: «فيفا» حكم لصالح الجزائري بلايلي بعد «عملية احتيال منظمة»



قال نادي أجاكسيو الفرنسي لكرة القدم إنه وقع ضحية ما وصفه بالـ«قرار ظالم للغاية»، و«عملية احتيال منظمة» مصادق عليها بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) في نزاعه مع لاعبه السابق الدولي الجزائري يوسف بلايلي.



ووجه نادي أكاجسيو الذي هبط لدوري الدرجة السابعة، الجمعة، رسالة مفتوحة إلى جياني انفانتينو، رئيس «الفيفا»، لرغبته في لفت انتباهه إلى «وضع مُثير للسخرية وظالم للغاية» يُهدد بقاءه.

وأوضح النادي الفرنسي الذي كان يلعب قبل بضعة أشهر في الدرجة الثانية، أن قرار «فيفا» بخصوص نزاعه مع بلايلي، استند إلى «وثيقة مُزورة»، تمنعه الآن من ضمّ لاعبين جدد، مما يُدخله في حالة سيئة.



وأضاف أنه في أبريل 2023، أمرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، يوسف بلايلي، بسداد دينٍ قدره 380 ألف يورو لناديه السابق، الأهلي السعودي. وهو المبلغ الذي يعادل غرامة فُرضت على اللاعب، بشكلٍ مُستقلّ عن نادي أجاكسيو.



لكن اللاعب الجزائري قدّم في 2024، شكوى إلى «فيفا»، يطالب فيها أجاكسيو بالمبلغ نفسه، مقدماً مذكرة تفاهم يُفترض أنها موقعة من المدير العام السابق لاجاكسيو، آلان كالداريلا، ونادي الأهلي.



وزعم أجاكسيو أن وثيقة مذكرة التفاهم هذه، التي استند إليها قرار «فيفا»، «مزورة بشكل صارخ»، بدعوى أن نادي الأهلي نفى رسمياً وجود هذه الوثيقة، مؤكداً أن الشخص المذكور كموقع عنه لم يشغل أي منصب رسمي في النادي. كما لفت أن مديره السابق كالداريلا، رفع شكوى بتهمة التزوير واستخدام التزوير، مدعياً أنه لم يوقع على مثل هذه الوثيقة قط. متسائلاً في نفس الوقت: «لماذا لم تُعرض هذه الوثيقة أمام ( كاس) في 2023 ؟، ولماذا واصل أهلي جدة مقاضاة اللاعب بدل نادي أجاكسيو إذا كان الاتفاق صحيحاً؟».



ويجزم النادي الفرنسي أن الوثيقة تم فبركتها لغرض وحيد وهو اختلاس نحو 400 ألف يورو على حسابه، معلناً رفع شكوى قضائية أمام النيابة العامة في أجاكسيو بتهم «الاحتيال والتزوير».

وطالب أجاكسيو من «فيفا» بمراجعة قراره ورفع الحظر فوراً عن صفقاته لأن الأمر لا يتعلق فقط بإنقاذ موسمه، بل بإنقاذ نادٍ ووظائف ومدينة وآلاف المشجعين.