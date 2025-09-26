ألونسو يحذر لاعبي ريال مدريد من الغرور قبل الديربي



حذر تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، لاعبيه من الثقة الزائدة، وذلك بعد البداية المثالية لموسم الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل مواجهة الغريم أتلتيكو مدريد في الديربي.

وفاز ريال مدريد بمبارياته الست هذا الموسم في الدوري، ليتقدم بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب، وسيتقابل ريال مع أتلتيكو يوم السبت، والذي لم يحقق سوى انتصارين فقط هذا الموسم، في ظل ضغوط شديدة على مدربه المخضرم دييغو سيميوني.



ولكن عندما سئل ألونسو عن إمكانية الوصول لـ 100 نقطة في الموسم لمعادلة الرقم القياسي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو، قال المدرب: «لعبنا فقط 6 مباريات، وفزنا فيها جميعها، لكننا عانينا في الفوز ببعضها». وأضاف: «يجب علينا ألا نبالغ في الثقة، يجب عدم الاعتقاد بأن مجرد الذهاب للملعب واللعب بتشكيلتنا الحالية سيضمن لنا الفوز».



وتابع المدرب: «يجب عليك أن تعمل جاهداً وتستعد بشكل جيد، علينا أن نكون مثابرين، كلما عودنا أنفسنا على أن نكون جاهزين في أي ملعب، زادت فرص فوزنا، يجب ألا نتهاون، فقد نتعثر».

ويأمل في الوقت نفسه الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، تسجيل أول مشاركة أساسية له بعد العودة من فترة غياب بسبب إصابة في الكتف.



وعن ذلك قال ألونسو: «جود يمكنه أن يشارك في التحضير وإنهاء الهجمات، إن لديه قدرات عالية لتغطية مساحات كبيرة من الملعب، ويجب علينا أن نكون فعالين في منحه الكرة قدر الإمكان، وأن يخرج الكرة عن السيطرة».



وتابع: «إنه يتدرب لوقت أطول، ويتقدم في الحصول على دقائق لعب، بعض اللاعبين مرتبطين أكثر بالمراكز التي يشغلونها ويركزون عليها، لكن جود (بيلينغهام) ليس كذلك».