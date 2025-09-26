إيسايلا: أعلم أن مهمتي مع بني ياس صعبة لكنني متفائل



أكد الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، أنه يدرك صعوبة مهمته مع «السماوي» في ظل النتائج المخيبة التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم، لكنه في الوقت نفسه يشعر بالتفاؤل، وأن الفريق يحتاج للعمل خلال فترة التوقف والتركيز على النواحي البدنية والفنية والذهنية كافة للعودة إلى المسار الصحيح.

وقال إيسايلا إنه يؤمن بقدرة بني ياس على العودة، وأخبرت اللاعبين أن كل خسارة هي خطوة نحو التفكير في الفوز في المباراة التالية، وما رأيته اليوم في أول مباراة لي مع الفريق جاء متوافقاً مع ما قمت بتحليله وإن اللاعبين يشعرون بالإحباط، لذا يجب علينا العمل للخروج من هذه الحالة.



وعن عودته لقيادة الفريق للمرة الثالثة اعترف إيسايلا بأن الفريق يمر بمرحلة صعبة للغاية، و«عندما توليت المهمة في المرة الماضية كانت بنفس الظروف، حيث كان بني ياس يبعد بنقطة واحدة عن المركز الأخير في الموسم الماضي، وضربت مثالاً للاعبين بأن عجمان بدأ الموسم بخسارتين، وخرج من كأس أديب لكنه استطاع أن يعود ويسجل حتى ولو كان بالحظ، وبني ياس كذلك يستطيع العودة».



وأضاف أنه ناقش مع إدارة بني ياس احتياجات الفريق لكن ضيق الوقت يسبب ضغطاً على الفريق، ومن الصعب الحصول على لاعبين مجانيين بجودة عالية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن ضغط الوقت قد يتسبب في حدوث أخطاء.



واختتم تصريحاته مؤكداً أن الفريق عانى من حالات الطرد، وسيعاني في المباراة المقبلة أمام العين عقب العودة من التوقف لفقدان أكثر من لاعب للإيقاف والإصابة، بعد طرد وامبا وماكينزي هانت أمام عجمان، وإصابة النيجيري سافيور غودوين بتمزق في العضلة الخلفية وتحتاج إلى 3 أسابيع، وإصابة جواو فيكتور التي تبدو طويلة.